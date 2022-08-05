Рецидивист украл из съемной квартиры в Липецке и сдал в скупку телевизор и приставку

В Липецке раскрыли кражу из квартиры. Липчанин посуточно сдавал молодому человеку свою квартиру по улице Бунина. Съезжая, арендатор похитил телефизор, приставку и пульт. Сумма ущерба составила 9 500 рублей. Хозяин квартиры обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Липецкого района. Ранее парня судили за незаконный оборот наркотиков. Похищенное злодей сдал в комиссионку. Полицейские изъяли только приставку. Остальное продали.

В Долгоруковском районе в поселке Тимирязевский неизвестный похитил со двора дома 100 кг черного металла на сумму 5 тыс. рублей. На преступление пошел неработающий ранее судимый за кражу 56-летний житель соседнего села. Он признался, что сдал металл в скупку за 800 рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.