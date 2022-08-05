Липчан приглашают на джазовый фестиваль на Зеленом острове 28 августа

В Липецке на Зеленом острове пройдет джазовый фестиваль Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 27 августа пройдет джазовый фестиваль на Зеленом острове. Игорь Артамонов в своем телеграм-канале приглашает всех липчан на концерт. Утром там проведут первый этап Липецкого триатлона, а с 17:00 начнется концерт. В город пригласили самых известных джазовых музыкантов России: Сергея Жилина, Мариам Мерабову, Вадима Эйленкрига, Даниила Крамера, Юлиану Рогачева, Петра Востокова. Они привезут свои джаз-бэнды и оркестры.

Фестиваль посвятили 100-летию джаза. Ожидается, что он может стать ежегодным. В 21:50 гостей ждет праздничный фейерверк. Все, кто пришел на фестиваль, могут свободно сесть в пределах партера и каждой из трибун.