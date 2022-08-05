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Общество5 августа 2022 13:24

Гроза и ветер до 17 м/с ожидаются в Липецке в пятницу 5 августа

Стихия может накрыть город в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан предупреждают о грозе и сильном ветре

Липчан предупреждают о грозе и сильном ветре

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецк вновь надвигается гроза. Непогода ожидается в ближайшие часы и в течение всего дня пятницы, 5 августа. Во время стихии порывы восточного ветра могут достигать 17 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома, отключить электроприборы. Оказавшись на улице, следует укрыться в подъезде или подземном переходе. Не лучшая идея становиться у стен домов, за остановочными павильонами или рекламными баннерами. Опасно стоять под электропроводами и подходить к оборвавшимся сетям. Нельзя парковать машины рядом с деревьями и зданиями.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.