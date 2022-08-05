Под Липецком простились с погибшим в спецоперации на Украине Вадимом Кидиновым

Фото из официального телеграм-канала главы Добринского района Александра Пасынкова Фото: из соцсетей

В эту пятницу, 5 августа, в Липецкой области простились с Вадимом Кидиновым. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 26 лет, служил по контракту.

- Он был добрым, весёлым, целеустремлённым, - пишет в своем телеграм-канале глава администрации Добринского района Александр Пасынков. - У него впереди была целая жизнь. А сегодня мы проводили его в последний путь. Одно из боевых заданий стоило ему жизни.

Добринцы запомнили Вадима как честного, отзывчивого, веселого парня, отвечающего за свои слова и поступки. Он всегда был готов защитить слабого и обладал невероятным чувством справедливости и любви к Родине.

Напомним, что в первых числах августа в Хлевенском районе простились с Николаем Бондарь. Он также погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации.