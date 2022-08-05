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Происшествия5 августа 2022 14:28

Полтора миллиона рублей взяла в кредит жительница Липецкой области и перевела мошенникам

Из своих накоплений ельчанка лишилась 200 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Ельчанка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, которые взяла в кредит

Ельчанка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, которые взяла в кредит

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области. Так, 53-летней женщине из Ельца позвонил лжесотрудник банка. Он убедил собеседницу, что ее накопления под угрозой. Ельчанка перевела на "безопасный счет" 200 тыс. рублей. Затем она взяла кредит в 1,5 млн рублей, которые также выманил аферист.

37-летний липчанин, испугавшись, что на него пытаются оформить кредит, лишился 11 тыс. рублей. Житель Долгоруковского района тоже поверил "сотруднику банка" и потерял 450 тыс. рублей.

77-летнему пенсионеру позвонил якобы поилцейский. По стандартной схеме "ваши средства под угрозой" злодей уговорил пожилого мужчину перевести на "резервный счет" 14 тыс. рублей.