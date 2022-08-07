Липчанина осудят за мошенничество почти на 2,5 миллиона рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего липчанина. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Правоохранители выяснили, что в декабре 2018-го мужчина похитил у своего знакомого 2,4 миллиона рублей. Предполагаемый преступник, являясь сыном одноклассницы супруги потерпевшего, пообещал последнему в течение месяца помочь купить четыре новых автомобиля «КИА Рио» по привлекательной цене. Липчанин сказал, что ранее уже дважды проделывал такое через фирму, главный офис которой находится в Новосибирске. Потерпевшему понравилось заманчивое предложение. За удачный исход сделки он пообещал обвиняемому 40 тысяч рублей.

25 декабря 34-летний липчанин получил под расписку 2,4 миллиона рублей. А затем несколько месяцев выдумывал причины, по которым машины не получалось купить. В апреле 2019-го потерпевший обратился в полицию.

- Денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою пользу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу, - отметили в УМВД по Липецкой области.

Липчанину грозит лишение свободы до десяти лет.