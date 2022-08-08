Прокуратура контролирует проверку по ДТП под Липецком, где погибла 4-летняя девочка

Прокуратура Липецкого района контролирует ход проверок по крупным ДТП, произошедшим накануне. Так, 7 августа на трассе Орел-Тамбов у поворота на деревню Ясная Поляна "Тойота" лоб в лоб врезалась в джип "Грейт Вол". От удара последнюю машину отбросило на встречный "Киа". Погибла 4-летняя девочка из "Киа". Водителя-женщину этой иномарки и 7-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Еще одна страшная авария - на трассе Липецк-Хлевное. По данным пресс-службы регионального УМВД, на участке где ремонтируют дорогу столкнулись грузовики "Вольво" с прицепом и "Скания". Первый протаранил большегруз, который ехал впереди. Из-за это "Скания" наехала на стоящий погрузчик и дорожного рабочего. Водитель и пассажирка "Вольво", а также рабочий скончались. Мужчин за рулем "Скании" и погрузчика госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на все ДТП выезжал зампрокурора района Сергей Патраман.