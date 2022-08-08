Липчанам с инвалидностью выдали 117 электронных сертификатов на покупку средств реабилитации

Жителям Липецкой области инвалидностью выдали 117 электронных сертификатов на покупку средств реабилитации Фото: Мария КАСЕНКОВА

Жители Липецкой области с инвалидностью теперь могут оплачивать технические средства реабилитации электронным сертификатом. С начала года липчанам выдали 117 таких платежных инструментов для получения более 1200 изделий общей стоимостью более млн рублей. С его помощью можно выбрать товар, который подходит покупателю. Если нужно доплатить определенную сумму, это можно сделать с помощью карты или наличными.

Обладатель электронного сертификата может сам выбрать средство реабилитации из каталога, сформированного Фондом социального страхования. Там даны описания, фотографии и перечислены точки продажи. Оформить его липчане могут, лично посетив отделение Фонда социального страхования РФ или МФЦ. Также заявление можно подать через Госуслуги.

В одном заявлении можно указать более одного технического средства реабилитации. Тогда на карту запишут несколько электронных сертификатов. Как сообщили в липецком региональном отделении ФСС РФ, платежный инструмент оформляется 5 рабочих дней. В области уже есть 4 торговые точки и 3 интернет-магазина, где можно расплачиваться электронными сертификатами.