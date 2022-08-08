На липецких трассах поймали полсотни пьяных водителей за выходные

На липецких трассах поймали 54 водителя «под градусом» за выходные Фото: Мария КАСЕНКОВА

На липецких трассах за выходные задержали 54 пьяных водителя. Также в области выявили пятерых, которые повторно сели за руль «под градусом». А за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 264. 1 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за управление транспортом в нетрезвом виде грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полугода до 2 лет. Водительское удостоверение вернут, когда автомобилист сдаст экзамен, пройдет медкомиссию и оплатит штрафы.

Липчан, которые стали очевидцами пьяного вождения, просят сообщить об этом по телефонам 02 или 112. Проверки будут проводить и в дальнейшем, чтобы предотвратить несчастные случаи на дорогах.