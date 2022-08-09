Под Липецком пьяный изверг до смерти избил воронежца за курение в доме

В Липецкой области заключили под стражу подозреваемого в смертельном избиении. На 30-летнего жителя Ельца завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, вечером 18 июля мужчина выпивал вместе с 44-летним гостем из Воронежа. Они поссорились и хозяин дома избил несчастного. Он наносил удары кулаками по голове, сбив его с ног, пинал ногами. Экзекуция продолжалась около получаса, пока воронежец не потерял сознание. Тогда изверг отнес его в надворную постройку, а пятна крови в доме замыл.

Утром гостя обнаружила мать подозреваемого. Женщина вызвала скорую. С тяжелой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. Позже мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодея арестовали. Он признал вину и пояснил, что избил гостя, так как тот курил в доме. Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.