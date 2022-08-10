Пешеход погиб под колесами Шкоды под Липецком

Под Липецком сбили пешехода Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 9 августа, в Липецке сбили ребенка. На улице 30-лет Октября 49-летний водитель "Шкода-Октавиа" наехал на 9-летнего велосипедиста. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, мальчик передвигался по "зебре" пешком, держа велосипед за руль. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБД, пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В тот же день в селе Двуречки Грязинского района 13-летний мопедист въехал в автобус, движущийся впереди. Подростка с травмами в больнице.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района 27-летний мотоциклист при обгоне врезался в ВАЗ-2107. Его госпитализировали.

В Задонском районе на автодороге М-4 Дон 35-летняя женщина за рулем "Шкода-Октавиа" сбила 32-летнего пешехода. Предварительно, мужчина вышел на проезжую часть, чтобы остановить машину. Несчастный скончался на месте.