Под Липецком простятся с контрактником, погибшим в спецоперации на Украине

Фото с официальной страницы Вконтакте главы администрации Становлянского Района Сергея Никитина Фото: из соцсетей

Не стало еще одного липчанина, участвовавшего с спецоперации на Украине. 4 августа погиб Александр Лялин из села Злобино Становлянского района Липецкой области. Он умер, не приходя в сознание. Героя представили к ордену Мужества посмертно.

- Выражаю искреннее глубокое соболезнование родным и близким, всем, кто знал погибшего, - написал на своей странице в соцсетях глава администрации Становлянского района Сергей Никитин. - Прощание с верным сыном Отечества состоится в четверг. Он будет похоронен на новом кладбище в Становом. Память об Александре будет жить в сердцах земляков.

Александра Лялина призвали в армию в октябре 2021 года. Он случил по контракту в одной из воинских частей Ленинградской области.