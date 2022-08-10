Суд отказал медикам Липецка, которые хотели получить ковид-выплаты

Советский районный суд Липецка рассмотрел дело по иску от 22 медиков Фото: Липецкий областной суд

В эту среду, 10 августа, Советский районный суд Липецка рассмотрел дело по иску от 22 медиков. Напомним, работники Центра скорой медицинской помощи и катастроф области пожаловались, что их не внесли в реестр, дающий право на получение выплат.

Речь идет о суммах, которые выплачивали медработникам, контактирующим с ковид-больными. Липчане считают, что им должны были начислять деньги за каждую смену в период с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года, в которую бригада выезжала к пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии, подтвержденным Covid-19, для тестирования при наличии коронавируса, либо эвакуации больного с коронавирусной инфекцией. Они же получили выплату только за оказание помощи больным с официально подтвержденным диагнозом Covid-19.

Изначально иск предъявили к региональной администрации. После в качестве ответчика привлекли Центр скорой медпомощи и катастроф. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, медикам отказали в удовлетворении их требований. Но решение еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в апелляционном порядке.