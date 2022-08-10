Липецкая легкоатлетка Елена Коробкина выиграла полумарафон «Северная столица»

Елена Коробкина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Санкт-Петербурге прошел пятый полумарафон «Северная столица». Дистанцию 10 километров первой преодолела липецкая спортсменка Елена Коробкова. Ее результат – 31 минута 26 секунд. Второй финишировала Светлана Аплачкина из Воронежской области – она уступила Елене 1 минуту 47 секунд. Тройку сильнейших замкнула Валерия Жандарова (Ставропольский край). Она завершила выступление спустя 2 минуты 30 секунд после Коробкиной.

Как сообщалось ранее, липчанка Екатерина Зюзина стала призером Кубка России по парусному спорту.

Тем временем, липецкие гребцы завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся.