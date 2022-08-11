Под Липецком расследуют гибель 21-летнего слесаря, упавшего с высоты на сахарном заводе

В Липецкой области 5 июля на территории сахарного завода случилась трагедия. В Грязинском районе 21-летний слесарь-монтажник сорвался и упал с высоты 20 метров. Работник подрядной организации скончался.

Следствие полагает, что всему виной нарушение техники безопасности, отсутствие надлежащего контроля и организации рабочего процесса. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи допрашивают ответственных за организацию работ и соблюдение требований охраны труда. Проводятся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.