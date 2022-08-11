Под Липецком пропал пенсионер в белой кепке

В Липецкой области пропал пожилой мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут пожилого мужчину. 63-летний Титов Сергей Иванович пропал в Грязях в начале недели. С 9 августа его никто не видел. В поисках отряду "ЛизаАлерт" требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые.

Был одет: светло-коричневая рубашка, темные брюки, черные туфли, белая кепка.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Титова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - горячая линия поискового отряда "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.