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Происшествия12 августа 2022 7:40

В ДТП с Ладой под Липецком пострадал 16-летний мотоциклист

Женщина-водитель легковушки, обгоняя двухколесный транспорт, задела его
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
16-летнего мотоциклиста после ДТП с Ладой под Липецком доставили в больницу

16-летнего мотоциклиста после ДТП с Ладой под Липецком доставили в больницу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 11 августа, на улице Ленина в Липецке сбили пенсионерку. 24-летний водитель ВАЗ-21150 наехал на 62-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несчастная в больнице.

В тот же день в поселке Лев Толстой под колеса "Лады Калины" попала 49-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее госпитализировали.

В Тербунском районе на автодороге Хлевное-Тербуны 57-летняя женщина-водитель за рулем "Лады Гранты", обгоняя мотоцикл, задела его. Пострадал 16-летний подросток за рулем двухколесного транспорта. Его доставили в больницу.

В Ельце на улице Октябрьская столкнулись ГАЗ и "Ниссан". Предварительно, 26-летний парень из первой машины не пропустил иномарку, из-за чего и произошло ДТП. Пострадал 51-летний водитель "Ниссана".