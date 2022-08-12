В Липецке горели машины и остановка

Фото из пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области Фото: СОЦСЕТИ

В Липецке 11 августа на улице Ленина в районе часа ночи загорелись два автомобиля «Лада» и «Шевролет». На тушение огня выехало одно отделение спасателей. Возгорание ликвидировали. Однако у отечественной машины 2001 года выпуска повредился моторный отсек и сгорело 4 кв. м. салона. А у иномарки оплавился пластиковый корпус. В пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства пока выясняют.

В этот же день в городе днем загорелась остановка на улице Зои Космодемьянской возле дома 186. В 14:20 на вызов оперативно приехал один расчет. Но огонь повредил внешнюю и внутреннюю отделку павильона на площади 2 кв. м. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, никто из людей не пострадал. Сейчас выясняют, при каких обстоятельствах произошло возгорание.