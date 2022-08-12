Начальник Липецкого Авиацентра Юрий Сушков ушел в запас

Начальник Липецкого Авиацентра Юрий Сушков простился со знаменем Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Начальник Липецкого Авиацентра, летчик-снайпер, генерал-лейтенант Юрий Сушков уходит в запас. В эту пятницу, 12 августа, в День ВВС он простился со знаменем. Как сообщили в областной администрации, липчанин прослужил в вооруженных силах 43 года.

Юрий Сушков участвовал в боевых действиях в Афганистане и Сирийской Арабской Республике, в воздушных парадах в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. За время службы освоил 9 самолетов и провел в небе более 2500 часов. В 2005 году получил звание «Заслуженный военный летчик России». В 2016 году возглавил Липецкий Авиацентр.

Награжден орденом Красной звезды, орденом «За службу в Вооруженных силах», орденом Александра Невского, медалью Нестерова и медалями Министерства обороны. Получал благодарности от Президента России.