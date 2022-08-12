Особый противопожарный режим продлили до 30 сентября в Липецкой области

В Липецкой области продлили противопожарный режим до 30 августа Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области вводят особый противопожарный режим с 15 августа по 30 сентября. В регионе установлена теплая погода и обостряется пожарная обстановка. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Липецкой области, жителей просят соблюдать правила безопасности. Так, липчанам необходимо иметь на территории дома огнетушитель или бочки с водой.

Напомним, в лесах региона введен противопожарный режим до конца лета. Лесники и спасатели патрулируют территории лесов в области. Увеличились штрафы за нарушение правил: для юридических лиц от 600 тысяч до 1 млн рублей, для должностных лиц от 60 до 90 тысяч, для граждан от 40 до 50 тысяч.

Жителям региона запрещают бросать стекла, окурки, спички, разводить костры. Просят не оставлять на природе горючие вещества, которые легко воспламеняются, не курить около машин.