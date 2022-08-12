В Липецке обновили более 20 км дорог

Более 20 км дорог обновили в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке отремонтировали около 20 километров дорог и заделали более 12 тысяч квадратных метров ям. Самые большие работы ведут на 20 улицах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируют обновить около 30 километров дорог и 46 участков улиц.

Как сообщили в мэрии, на 18 из 20 дорог выполнили основные работы. На 14 участках обновляют асфальт. Методом «больших карт» отремонтировали свыше 1,2 километра дорог. Горячей смесью залатали 8,9 тысяч квадратных метров ям и 3,8 тысяч квадратных метров – струйно-инъекционным методом.

В этом году за дополнительные средства планируют обновить дороги на улицах Ивана Франко, Зоологической, Московской, Шишкина, Литейной, Поперечном и Товарном проезде, второстепенной дороге на 50 лет НЛМК.