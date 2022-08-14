Пара из Липецкой области разбилась на Воргольских скалах ночью

С Воргольских скал под Липецком сорвалась семейная пара Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью 13 августа в Липецкой области произошла трагедия. С Воргольских скал под Ельцом вблизи села Нижний Воргол сорвались 35-летняя женщина и 39-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, несчастная скончалась на месте. Ее спутника с тяжелыми травмами доставили в больницу. Оба были жителями поселка Ключ Жизни. В соцсетях пишут, что они были парой, а на скалы пошли сфотографироваться.

- Предварительной причиной падения могла стать неосторожность, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД. - В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в высоту скалы достигают 20-25 метров. Это живописное место притягивает не только жителей региона, но и соседних областей. Сюда приезжают насладиться видами, отдохнуть, сделать красивые фото. Некоторые на Воргольских скалах занимаются скалолазанием.