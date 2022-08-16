Аэропорт Липецка будет закрыт до 23 августа

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Росавиация закрыла аэропорт Липецка еще на неделю. В этот вторник, 16 августа, в пресс-службе агентства сообщили о продлении режима временного ограничения полетов до 23 августа 03.45 по московскому времени. Напомним, он распространяется на воздушные гавани юга и центральной части России.

Так, все еще закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. В период ограничения полетов российские авиакомпании перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам - через Москву, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды и другие аэропорты, которые работают в штатном режиме.

В Росавиации напоминают, что об изменениях в работе воздушных гаваней и авиакомпаний нужно уточнять на их официальных сайтах.