В пожаре под Липецком спасли жильца дома

Под Липецком спасатели вытащили из огня одного человека Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В селе Бруслановка Липецкого района в этот вторник, 16 августа, загорелся кирпичный дом. Сотрудникам МЧС вызов поступил в 17:19. На место происшествия выехало 3 отделения спасателей. Пожар полностью уничтожил пристройку площадью 12 кв. м. и 48 кв. м. кровли. Из огня вытащили 1 человека. Никто не пострадал. Причины возгорания пока выясняют.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в этот же день в Чаплыгинском районе на трассе Чаплыгин-Дубовое заполыхал камаз с прицепом. На пульт диспетчера сообщение пришло в 10:02. Тушить транспорт поехал 1 расчет. Огонь полностью захватил кабину и прицеп. Обошлось без пострадавших.

Также в селе Березняговка Усманского района произошел пожар в доме. Спасателям сообщили об этом в 10:33. На место отправили 2 отделения МЧС. Огонь удалось потушить, однако пострадали 15 кв. м. внутренней отделки и вещи внутри.