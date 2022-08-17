В Липецкой области стало на 5240 человек меньше Фото: Юлия КЛЮЕВА

С января по июнь 2022 года в Липецкой области на свет появилось 3 955 малышей. Это на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. По данным Липецкстата, 36% родившихся в семьях - первенцы. Столько же вторых детей. 28% - третьих и последующих. Кстати, в первом полугодии родилось 39 пар близнецов и 3 тройни.

В регионе умерло 9 195 жителей, что на 14% меньше, чем за первые 6 месяцев 2021 года - 10 643. Естественная убыль населения составила 5 240 человек - разница между количеством умерших и родившихся.

В первом полугодии в области 2 529 пар связали себя узами брака. Увы, но свадеб в этом году было меньше на 4%. Но и число разводов сократилось на 8%: 2 335 - с января по июнь 2022 года, 2 525 - за тот же период 2021 года.