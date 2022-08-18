Семилетнюю девочку сбила иномарка под Липецком

Под Липецком под колеса иномарки попала 7-летняя девочка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 17 августа, на улице Космонавтов в Липецке 34-летний водитель автобуса резко затормозил. В этот момент в салоне 73-летняя пенсионерка не удержалась и упала. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее доставили в больницу. Медики оказали помощь пожилой женщине и отпустили.

На улице Папина областного центра "Санг-Йонг" врезался в "Ладу Ларгус". Пострадал 42-летний пассажир отечественной машины. Врачи осмотрели его и отпустили домой. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил очередность проезда.

На автодороге Троицкое-Елецкое-Пады в селе Елецкое 22-летний парень за рулем "Ниссана" сбил 7-летнюю девочку. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Ребенок находится в больнице.