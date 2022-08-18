Житель Липецка угнал машину, врезался в дерево и скрылся

В Липецке задержали угонщика трех машин Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В августе в отдел полиции Липецка обратились трое липчан. Они сообщили об угонах автомобилей. Водители оставляли машины во дворах домов в Советском районе, а когда возвращались, их уже не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали предполагаемого угонщика. Им оказался безработный 25-летний липчанин. Он вскрывал двери авто и катался по городу. Однажды он врезался в дерево и скрылся с места ДТП. Две других машины он оставил в безлюдных местах.

Подозреваемый во всем сознался. На него завели уголовные дела по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.