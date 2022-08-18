В Липецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 25 человек

В Липецке из-за пожара пострадал 1 человек и 25 эвакуировали Фото: Мария КАСЕНКОВА

Страшный пожар произошел в липецкой многоэтажке на Бескрайней,18. Начала гореть 106 квартира. 16 августа на пульт диспетчера сообщение пришло в 23:57. На вызов приехало 5 отделений спасателей и пожарных. Из огня эвакуировали 25 человек, 1 пострадал. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры и вещи в ней на площади 36 кв. м. Причины и обстоятельства возгорания выясняют.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, на следующий день загорелась 4-этажка на Первомайской,45. О пожаре сообщили в 15:15. На место происшествия прибыло 4 расчета. Спасатели вытащили из пламени 2 человек. К счастью, никто не пострадал. Огонь потушить удалось, однако электрощитовые на первых двух этажах полностью сгорели и повредился электропровод площадью 12 пог. м.