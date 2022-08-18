Липчанин изрубил топором бывшую жену и ее любовника на глазах у ребенка Фото: "КП" Архив

В Липцеке завели головное дело на 34-летнего мужчину, который напал с топором на бывшую жену и ее возлюбленного при ребенке. По данным следствия, вечером 16 августа липчанин встретил бывшую супругу с любовником. Он заранее взял с собой топор, которым ударил несчастного по голове. Затем изверг принялся за 33-летнюю женщину, ударив по голове и телу около 5 раз. Все это происходило на глаза их дочери.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ужасающую сцену увидели прохожие и поспешили помочь. Злодей пытался скрыться, выбросив топор. Но далеко убежать он не успел, его задержали местные жители. Раненых доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.20, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц". Решается вопрос об аресте липчанина. Кстати, накануне этого инцидента его приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Вину мужчина признал частично, добавив, что просто приревновал бывшую.

Расследование продолжается. Максимальное наказание по статье - пожизненное лишение свободы.