Липецкие лесные пожарные борются с огнем в Рязанской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Липецкие лесные пожарные борются с огнем в Рязанской области. Липчане прибыли на помощь в соседний регион, где горят леса, этим утром, 18 августа. Как сообщили в пресс-службе управления лесного хозяйства Липецкой области, у поселка Голованого Клепиковского района работает авторазливочная станция АРС-14 на базе ЗИЛ-131 и малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ. Там же тушить лесные пожары помогает команда из 5 человек. Специалисты уже справились с верховым пожаром, а значит огонь до поселка не доберется.

Всего в Рязанской области 5 очагов природных пожаров. Пламя охватило около 800 га леса. Режим ЧС объявили в Спасском районе и в Окском заповеднике. С огнем борются 347 человек и 125 единиц техники. Дым от пожаров дошел до южных и юго-западных районов Москвы. На помощь рязанцам из столицы вылетели вертолеты и спасатели.