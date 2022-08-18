За торговлю опасным квасом в Липецке оштрафовали 25 продавцов

В Липецке штрафуют за нелегальную продажу квасом Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Жителей Липецка просят не покупать прохладительные напитки в нелегальных торговых точках. Как сообщили в мэрии, продавать квас на улицах можно в 31 месте города. Чаще незаконно торгуют на оживленных дорогах и выездах из города. За лето на нарушителей составили 25 протоколов. Они должны выплатить штраф от 1 до 3,5 тысяч, а при повторном нарушении от 3,5 до 5 тысяч.

При выборе напитка липчан призывают обратить внимание на 5 правил. Во-первых, настоящий квас всегда должен пениться. Посмотрите, чтобы на дне бутылки не было осадка. Он может быть только в нефильтрованном неосветленном квасе. Если в других сортах, значит нарушили технологию производства.

Всегда обращайте внимание на срок годности. Берите самый свежий, ведь квас не пастеризуют и не стерилизуют. Покупайте напиток только в темной таре. Она защитит его от солнечного света, и он не испортится. Разливной квас храните в холодильнике. Старайтесь выпить его за 3 дня с даты покупки.