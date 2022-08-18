В Липецке заключенному дали 8 лет колонии за шантаж школьницы интимными фото

В Липецке вынесли приговор 23-летнему заключенному. Следствие и суд установили, что будучи в тюрьме мужчина познакомился в соцсетях с 13-летней школьницей. Он выманил у нее интимные фото, а после начал шантажировать ими. Извращенец заставлял свою жертву перед видеокамерой выполнять его требования сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили с сотрудниками отдела "К" областного УМВД России. Он вину не признал, однако доказательства говорили об обратном. Суд признал его виновным совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста - ч.2 ст.135 УК РФ и в понуждении лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней - ч. 2 ст.133 УК РФ.

С учетом прошлых судимостей липчанина приговорили к 8 годам колонии строгого режима.