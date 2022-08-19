Липчан предупреждают о сильном ветре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 19 августа, на Липецк и область обрушилась непогода. Во многих районах идет дождь, а спасатели предупреждают о сильном ветре в ближайшие 2-4 часа, который может сохраниться в течение всего дня. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, порывы восточного ветра могут достигать 17 м/с.

Напомним, что во время стихии лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице во время сильного ветра, необходимо укрыться в подъездах зданий или в подземном пешеходном переходе. Не самая лучшая идея становиться за остановочными павильонами, у стен домом, за рекламными щитами, под деревьями, рядом с недостроенными зданиями. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.