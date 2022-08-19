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Происшествия19 августа 2022 7:31

В Липецке фонтан забил из-под земли на улице 9 Мая в пятницу 19 августа

Специалисты работают на месте происшествия по улице 9 Мая в Липецке, где забил фонтан 19 августа
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке из-под земли забил фонтан

В Липецке из-под земли забил фонтан

Фото: принтскрин видео.

Этим утром, 19 августа, в Липецке забил фонтан. На улице 9 Мая бурные потоки воды хлынули из-под земли на тротуаре и залили дорогу, обдавая проезжающие мимо машины.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе липецкого филиала "Квадры", в настоящее время на участке проходят гидравлические испытания сетей. Специалисты уже прибыли на место происшествия и проводят дренирование части трубопровода - освобождают его от воды, чтобы начать ремонт.

Дополнительных отключений не будет. У потребителей этой сети горячей воды не будет 2 недели. Липчан просят соблюдать меры безопасности во время гидравлических испытаний и не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Обнаружив порыв, следует позвонить в диспетчерскую Липецкого филиала "Квадры" по номеру 30-66-66.