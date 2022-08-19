Житель Липецка похитил из строящегося дома перфоратор за 35000 рублей

Липчанин похитил перфоратор Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В среду, 17 августа, неизвестный похитил из строящегося дома по переулку Ландшафтному в Липецке перфоратор за 35 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодей подобрал ключ к входной двери и вынес оттуда дорогой электроинструмент.

Полицейские задержали подозреваемого в краже в районе Сырского Рудника. Им оказался неработающий 35-летний липчанин. Правоохранители изъяли дрель, а также возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

В тот же день в отдел полиции №6 обратилась 32-летняя женщина. В заявлении она указала, что с лестничной площадки дома по проезду Сиреневому кто-то украл велосипед за 6 000 рублей. Оперативники вышли на предполагаемого преступника - 16-летнего местного жителя. У него забрали чужой двухколесный транспорт и вернули владельцам. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 2 лет тюрьмы.