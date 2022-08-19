Под Липецком пьяный фермер до смерти избил мужчину, который заступился за друга

В Липецкой области задержали жителя Елецкого района, который до смерти избил мужчину. Подозреваемым оказался 44-летний фермер. На него завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, вечером 17 августа предполагаемый преступник в нетрезвом состоянии и с двумя приятелями приехал к наемному сотруднику, чтобы выяснить, почему тот не вышел на работу. Хозяин дома в деревне Поповка оказался пьян, за что получил от гостя. За пострадавшего заступился 64-летний мужчина и тоже попал под "горячую руку". Злодей бил его кулаками и ногами по голове и телу.

На следующий день хозяин дома обнаружил своего заступника без признаков жизни. Он погиб. Согласно выводам судмедэкспертов, у него была травма головы, переломы ребер и повреждение внутренних органов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, решается вопрос об аресте подозреваемого. Он отказался от дачи показаний. Ельчанину грозит до 15 лет лишения свободы. расследование уголовного дела продолжается.