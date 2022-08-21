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Происшествия21 августа 2022 7:08

Липчанина осудят за махинации с кредитом на покупку мобильного

Мужчине грозит арест на четыре месяца
Анна ГРЕБЕНКИНА
Клиент банка оформил потребительский кредит на 26 тысяч рублей

Клиент банка оформил потребительский кредит на 26 тысяч рублей

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

39-летний липчанин ответит в суде за мошенничество с кредитом. Отдел дознания городского УМВД завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе полиции.

В августе прошлого года в дежурную часть обратился представитель кредитно-финансового учреждения. Сотрудник рассказал, что клиент банка оформил потребительский кредит на 26 тысяч рублей. За эти деньги он приобрел телефон, комплексную защиту устройства и две сим-карты. Время шло, а платежи по кредиту поступать так и не начали.

Оперативники разыскали и доставили в отдел подозреваемого. Оказалось, что липчанин обманул сотрудника банка, который выдал заем. Мужчина предоставил ложные данные о трудоустройстве и платежеспособности. Получив сотовый и комплектующие к нему, покупатель не стал оплачивать кредит, потому что у него не было денег.

Телефоном липчанин пользовался недолго: примерно через полгода мобильник разбился и не подлежал восстановлению. Горожанин просто выкинул его в мусорный бак около своего дома.

В совершении преступления обвиняемый признался полностью и раскаялся. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Липчанину грозит арест на срок до четырех месяцев.