Липчанина осудят за махинации с кредитом на покупку мобильного

Клиент банка оформил потребительский кредит на 26 тысяч рублей Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

39-летний липчанин ответит в суде за мошенничество с кредитом. Отдел дознания городского УМВД завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе полиции.

В августе прошлого года в дежурную часть обратился представитель кредитно-финансового учреждения. Сотрудник рассказал, что клиент банка оформил потребительский кредит на 26 тысяч рублей. За эти деньги он приобрел телефон, комплексную защиту устройства и две сим-карты. Время шло, а платежи по кредиту поступать так и не начали.

Оперативники разыскали и доставили в отдел подозреваемого. Оказалось, что липчанин обманул сотрудника банка, который выдал заем. Мужчина предоставил ложные данные о трудоустройстве и платежеспособности. Получив сотовый и комплектующие к нему, покупатель не стал оплачивать кредит, потому что у него не было денег.

Телефоном липчанин пользовался недолго: примерно через полгода мобильник разбился и не подлежал восстановлению. Горожанин просто выкинул его в мусорный бак около своего дома.

В совершении преступления обвиняемый признался полностью и раскаялся. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Липчанину грозит арест на срок до четырех месяцев.