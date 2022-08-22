15-летний подросток пострадал в ДТП с Ауди и Шевролет под Липецком

В Липецке в ДТП пострадал подросток Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 19 августа, на улице Асфальтная в Липецке 34-летний водитель автобуса врезался в стоящий "Форд" и "Рено". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали пассажирки второй иномарки - 11-летняя девочка, а также 17-летяя и 22-летняя девушки. Медики оказали им помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - несоблюдение дистанции.

В субботу, 20 августа, на улице Басова в Усмани столкнулись "Ауди" и "Шевролет". В больницу доставили 15-летнего пассажира из "Шевролет". Там его осмотрели и отпустили домой. Предварительно, 40-летний водитель первой легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил второй автомобиль.

В воскресенье, 21 августа, на автодороге Орел-Тамбов в Липецке 40-летний водитель ВАЗ выехал на встречную полову и врезался в другую отечественную машину. 55-летний водитель второй легковушки в больнице.