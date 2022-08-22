Фонтан на площади Петра Великого в Липецке капитально отремонтируют в 2023 году

В Липецке обновят фонтан на площади Петра Великого Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке выбрали подрядчика, который разработает проект капитального ремонта фонтана на площади Петра Великого. Согласно техзаданию, специалисты должны изучить состояние комплекса, его несущих строительных конструкций и инженерных систем, провести геодезические изыскания. А к концу ноября подготовить проектно-сметную документацию.

Во сколько обойдется отремонтировать фонтан, станет известно позже. В управлении главного смотрителя отметили, что работы планируют провести в 2023 году. Нужно заменить облицовку подпорных стен, чаш, тумб и парапета. Как сообщили в пресс-службе мэрии, музыкальное и световое оборудование также усовершенствуют.

Напомним, фонтан открыли в 2006 году. Несмотря на то, что оборудование ежегодно ремонтировали, оно износилось. Пришло время капитальных работ.