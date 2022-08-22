Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 15:06

Председатель департамента экономического развития Липецка покидает пост

Юлия Полоскина переходит на новое место работы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Юлия Полоскина уходит с должности председателя департамента экономического развития

Юлия Полоскина уходит с должности председателя департамента экономического развития

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Председатель департамента экономического развития Липецка покидает свой пост. Этот понедельник. 22 августа, последний рабочий день Юлии Полоскиной. Как сообщили в пресс-службе мэрии, она переходит на новое место.

Юлия Полоскина родилась в областном центре в 1970 году. Получила диплом по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". С 1995 года работает в администрации Липецка. Прошла пусть от специалиста комитета по экономике и прогнозированию до зампредседателя департамента экономического развития. В 2012 году возглавила финансовое управление ОЭЗ "Липецк".

Юлия Полоскина руководила департаментом экономического развития с апреля 2020 года. Пока ее обязанности будет исполнять начальник управления стратегического развития департамента экономического развития администрации Наталья Игнатенко.