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Общество23 августа 2022 5:11

Гранату и минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли под Липецком

Боеприпасы уничтожили в Тербунском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком взорвали боеприпасы

Под Липецком взорвали боеприпасы

Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший понедельник, 22 августа, в Липецкой области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На специализированный полигон в Тербунском районе привезли гранату Ф-1 и 82-миллиметровую минометную мину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, взрывоопасные предметы уничтожили специалисты.

Напомним, что обнаружив боеприпас, следует немедленно сообщить о находке по телефону 01, 02 или 112. Желательно представиться и уточнить время и место нахождения опасного предмета, как он выглядит и есть ли поблизости люди. Если да, то увести их на расстояние в 50-100 метров и отойти самим. Боеприпасы нельзя трогать, пинать, разбирать, перемещать, накрывать чем-либо, бросать в воду или в огонь, а также разводить рядом костер.