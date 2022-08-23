Гранату и минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли под Липецком

Под Липецком взорвали боеприпасы Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший понедельник, 22 августа, в Липецкой области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На специализированный полигон в Тербунском районе привезли гранату Ф-1 и 82-миллиметровую минометную мину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, взрывоопасные предметы уничтожили специалисты.

Напомним, что обнаружив боеприпас, следует немедленно сообщить о находке по телефону 01, 02 или 112. Желательно представиться и уточнить время и место нахождения опасного предмета, как он выглядит и есть ли поблизости люди. Если да, то увести их на расстояние в 50-100 метров и отойти самим. Боеприпасы нельзя трогать, пинать, разбирать, перемещать, накрывать чем-либо, бросать в воду или в огонь, а также разводить рядом костер.