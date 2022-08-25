Житель Липецка отправится на 8 лет в колонию за убийство собутыльника

В Липецке 47-летнему жителю Сселок вынесли приговор. Его признали виновным в убийстве - ч.1 ст. 105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что вечером 8 июля 2020 года подсудимый выпивал у знакомого в доме в Сселках. Будучи под градусом, собиравшиеся поссорились. Липчанин жестоко избил кулаками 27-летнего оппонента, а после добил кирпичом. Подсудимый вынес бездыханное тело на улицу, где его нашли соседи.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на теле погибшего обнаружили следы от 50 ударов. Скончался он в результате черепно-мозговой травмы. Фигурант вину не признал. Однако, доказательства, в том числе показания свидетелей, очные ставки, выводы экспертов говорили не в его пользу. Кроме того, специалисты подтвердили вменяемость липчанина.

Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных. Они признали его виновным. Суд на основании вердикта приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.