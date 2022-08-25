Москвич с наркотиками пытался добраться до Ельца в грузовом вагоне с другом

Жители Подмосковья пробрались в грузовой вагон в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В дежурную часть отдела полиции на железнодорожной станции Липецка сообщили, что в один из грузовых вагонов проникли неизвестные. Позже злодеи покинули поезд на станции Улусарка, взяли такси и приехали к вокзалу в Ельце.

Как сообщили в пресс-службе Елецкого ЛО МВД России на транспорте, правоохранители задержали их на перроне железнодорожного вокзала. Ими оказались двое жителей Подмосковья 34 лет. На них составили протокол по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

Во время досмотра у одного из мужчин изъяли пачку сигарет со смесью табака и неизвестного вещества растительного происхождения. Согласно заключению экспертов, содержимое оказалось наркотиком массой 0,95 грамма. На москвича завели уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Расследование продолжается.