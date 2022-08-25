Автоинспекторы помогли добраться до больницы роженице, которая попала в пробку под Липецком

Липецкие автоинспекторы помогли женщине в родах добраться до перинатального центра. 15 августа у жительницы села Борино начались схватки - раньше предполагаемой даты. Они с мужем направились в роддом, но попали в пробку. Доехав до поста ГИБДД, глава семьи попросил сотрудников помочь им доехать быстрее.

Старшие лейтенанты полиции Роман Васин и Александр Сальников без раздумий согласились. Они сопроводили автомобиль до перинатального центра. Родившегося малыша назвали Тихон. После выписки автоинспекторы вместе с ключарем Христорождественского храма отцом Владимиром подарили семье икону святого Тихона Задонского.

Липчане поблагодарили сотрудников ГИБДД, а те пожелали крохе и его семье здоровья и счастья.