Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 15:30

Автоинспекторы помогли добраться до больницы роженице, которая попала в пробку под Липецком

Сотрудники ГИБДД сопроводили автомобиль с женщиной до роддома
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Липецкие автоинспекторы помогли женщине в родах добраться до перинатального центра. 15 августа у жительницы села Борино начались схватки - раньше предполагаемой даты. Они с мужем направились в роддом, но попали в пробку. Доехав до поста ГИБДД, глава семьи попросил сотрудников помочь им доехать быстрее.

Старшие лейтенанты полиции Роман Васин и Александр Сальников без раздумий согласились. Они сопроводили автомобиль до перинатального центра. Родившегося малыша назвали Тихон. После выписки автоинспекторы вместе с ключарем Христорождественского храма отцом Владимиром подарили семье икону святого Тихона Задонского.

Липчане поблагодарили сотрудников ГИБДД, а те пожелали крохе и его семье здоровья и счастья.