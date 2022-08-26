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Общество26 августа 2022 8:31

Больница под Липецком выплатит компенсацию 12-летнему ребенку за ложный диагноз, который мог привести к ампутации

Мальчику требовалась срочная операция, а врач-хирург назначил ему антибиотики
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд обязал сельскую больницу выплатить компенсацию 12-летнему ребенку за неправильный диагноз

Суд обязал сельскую больницу выплатить компенсацию 12-летнему ребенку за неправильный диагноз

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сельскую больницу обязали выплатить компенсацию липецкой семье за неправильный диагноз ребенку. Апелляционную жалобу на решение Тербунского районного суда рассмотрела коллегия судей Липецкого областного суда.

Так, по мнению истца, в селе Долгоруково врач-хирург назначил 12-летнему ребенку антибиотики, не обследовав его. С каждым днем мальчику становилось все хуже. Тогда родители обратились в платную клинику в Ельце, где ему сделали УЗИ. Оказалось, что ребенку нужна срочная операция. Из-за упущенного времени могли развиться серьезные осложнения и риск ампутации.

К счастью, после операции ребенок поправился. Родители же через суд потребовали взыскать компенсацию морального вреда в пользу сына в 150 тыс. рублей, в пользу матери 50 тыс. рублей и в пользу отца в 110 тыс. рублей, а также расходы на лечение.

Суд первой инстанции взыскал с больницы в пользу родителей по 10 тыс. рублей, а для ребенка 40 тыс. рублей, а также возмещение судебных расходов в 60 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, в апелляции решили, что мальчику оказались медпомощь ненадлежащего качества.