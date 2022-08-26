В Липецкой области ищут 82-летнюю пенсионерку с бадиком из Воронежа

Пенсионерка может находиться в Липецкой области Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут пенсионерку из Воронежа. 82-летняя Киселева (Зелепукина) Валентина Терентьевна может находиться в селе Девица Усманского района. Пожилая женщина пропала 11 августа. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", она нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: ходит с коричневым бадиком.

Одежда: неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Киселеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.