Под Липецком мужчина зарезал гостя на дне рождения внучки сожительницы

В Липецкой области завершили уголовное делав отношении 57-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики. Его обвиняют в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

Следствие установило, что 11 июня мужчина отмечал день рождения внучки сожительницы в селе Новоуглянка Усманского района. В какой-то момент подвыпившие гости поссорились. Один из них ударил обвиняемого кулаком по лицу. Фигурант догнал обидчика и изрезал ему ножом грудную клетку, после чего скрылся. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 30-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодея задержали и заключили под стражу. Он во всем признался и подтвердил свои показания на месте происшествия. Уголовное дело направили в суд. Местному жителю грозит до 15 лет тюрьмы.