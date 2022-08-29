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Общество29 августа 2022 10:09

Гроза и сильный ветер обрушатся на Липецк в понедельник 29 августа

Непогода ожидается в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке ожидается гроза

В Липецке ожидается гроза

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в этот понедельник, 29 августа, ожидается гроза. По данным синоптиков, непогода обрушится на город в ближайшие часы. Стихия также может разбушеваться в первой половине ночи 30 августа. Во время грозы усилится южный ветер. Порывы могут достигать 16 м/с.

Напомним, что во время непогоды лучше не выходить из зданий. Дома нужно отключить все электроприборы и закрыть окна. Сквозняк может притянуть шаровую молнию. Не стоит в грозу планировать поездки.

При сильном ветре спасатели рекомендуют укрыться в подъездах домов или в подземных пешеходных переходах. Опасно стоят за остановочными павильонами, рекламными вывесками, под линиями электропередач. В случае происшествия звонить по номеру "112".