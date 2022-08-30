В ДТП с иномарками под Липецком пострадала 62-летняя пассажирка Хендай

Под Липецком столкнулись Хендай и Киа Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 29 августа, в Липецке на улице Фрунзе сбили пешехода. 43-летний водитель "Мицубиси", выезжая со двора, наехал на 34-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, медики оказали липчанке помощь и отпустили.

В Усмани на улице Советская на перекрестке столкнулись иномарки. Предварительно, 30-летняя женщина за рулем "Киа" не уступила дорогу "Хендай". В ДТП пострадала 62-летняя пассажирка второй машины. Она в больнице.

В Краснинском районе на автодороге Елец-Талица-Красное 39-летний водитель "Нексии" выехал на встречную полосы и врезался в УАЗ. Травмы получила пассажирка легковушки.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 3 620 нарушений Правил дорожного движения. Липчан просят быть внимательнее за рулем.