Линейки 1 сентября в школах Липецка пройдут без ограничений Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 1 сентября, в Липецке пройдут традиционные школьные линейки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия пройдут на свежем воздухе, без каких-либо ограничений. С Днем знаний учеников поздравят педагоги, а также представители администрации и горсовета.

В этом году за парты сядут более 61,5 тыс. липецких школьников. Это на 2,5 тыс. больше, чем в 2021. Средняя наполняемость классов - 27,6 учащихся. Больше всего ребят идут в школы новых районов - это образовательные учреждения №20 - 1 572 ученика, №29 - 1 881, 60 - 1 950, а также школы №44 - 1 733 ребенка и №51 - 1 645.

Впервые за парты сядут почти 6 700 юных липчан. Больше всего первоклашек будет в школе №60 в микрорайоне Елецкий. Здесь двери в мир знаний распахнутся для 330 мальчишек и девчонок. Они будут учиться в 10 классах.